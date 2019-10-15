Джаред Лето не був популярний в школі, але став її топ-зіркою

Один із засновників музичного гурту 30 seconds to Mars і лауреат премії "Оскар" за кращу чоловічу роль у фільмі "Далласький клуб покупців" Джаред Лето не користувався популярністю в школі, проте в результаті став її топ-зіркою.

На цей цікавий факт звертає увагу Моя Школа OBOZREVATEL.

"У школі я не був популярний, тому що, в основному, замикався в своєму власному світі", - заявив в одному з інтерв'ю Джаред Лето.

"Проте у мене була прекрасна сім'я - мої мама і брат", - додав при цьому він.

Джаред Лето навчався в підготовчій школі Емерсона. Це невелика приватна школа в Північно-Західному Вашингтоні, округ Колумбія, США.

Зараз на сайті школи можна побачити Джареда в невеликому списку відомих випускників.

Як видно, в цьому списку також учасник панк-групи Minor Threat Брайан Бейкер.

Зараз Джареду Лето 47 років. Школу Емерсона він закінчив у 1989 році.

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