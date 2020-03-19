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Двоє українців потрапили в топ-50 найкращих вчителів світу

1.5т
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Двоє українських педагогів Наталя Гладких та Олександр Жук увійшли до списку топ-50 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize.

Українців обирали серед 36 тисяч учасників. Наступним етапом конкурсу стане відбір найкращої десятки. Нагородять переможця у жовтні 2020 року в Лондоні, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на сайт премії.

Наталя Гладких та Олександр Жук

Наталя Гладких та Олександр Жук

Олександр Жук є вчителем інформатики школи-інтернат "Джерело" в Запоріжжі. У 2018 році він став найкращим вчителем України, а у 2019 році його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.

Наталя Гладких працює в школі "Надія" в Києві. Понад 9 років навчає дітей з інвалідністю. У 2017 році вона стала однією з п'яти найкращих вчителів України.

Двоє українців потрапили в топ-50 найкращих вчителів світу

Скріншот globalteacherprize.org

Нагадаємо, Global Teacher Prize ще називають "Нобелівською премією" для вчителів, яку започаткував арабський мільярдер Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та складає 1 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
освіта викладач школа
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