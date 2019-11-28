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Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

10.8т
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У Львові вчителька ліцею №75 ім. Лесі Українки поставила учениці 6-го класу двійку за чергування.

Про інцидент повідомила мати школярки Оксана Лаврентюк у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, така поведінка вчительки може бути зумовлена тим, що жінка не здає гроші "на ремонт".

"Дізналася, що моїй дитині, учениці 6-го класу, викладачка поставила 2 за чергування. На що я відписала, що взагалі забороняю своїй дитині чергувати. А ще я не здаю ні нащо гроші!" – розповіла Лаврентюк.

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Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент. Вони зазначили, що дітей не можна змушувати чергувати. Деякі наголосили, що нічого страшного в цьому немає. Навпаки, розвиває дитину.

Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова обурив мережу

Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова обурив мережу

vdirina23.blogspot.com

"Схоже, є неприязнь вчителя до вашої дитини", "Дитина йде в школу вчитися, а не прибирати", "Ми з батьками вирішили здавати по 10 грн з учня щомісяця на те, щоб прибиральниця мила підлогу в нашому класі. Всі щасливі", – наголосили в коментарях.

Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

Скріншот коментарів

Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

Скріншот коментарів

Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

Скріншот коментарів

Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії напівголого школяра вчителька змусила чистити дах від снігу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Львів
Теги
конфлікт в школі скандал в школе дитина
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Иванович Василий
Иванович Василий
В этих случаях всегда интересно - по какой дисциплине получена оценка "2"?! Не, я понимаю, если, допустим, это оценка какой-то дисциплины под названием типа "Труд" и содержание подобной деятельности по данной дисциплине прописано официально по этой дисциплине. Либо, допустим, подобный вид деятельности прописан, предположим, в уставе этой школы. Во всех остальных случаях реакция мамы вполне логична.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Бедная яжемать. В свое время дежурили в классе. И в столовой. И ничего. Корона не падала. И весело было. А тут боже боже,дытынка пол помыла. А дома как? А жопу яжемать не подтирает? Молодец учительница. #яжемать,прости господи.
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Ткачик Дмитрий
Ткачик Дмитрий
Коротков Сергей, Повністю з вами згоден.
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