Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

У Львові вчителька ліцею №75 ім. Лесі Українки поставила учениці 6-го класу двійку за чергування.

Про інцидент повідомила мати школярки Оксана Лаврентюк у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, така поведінка вчительки може бути зумовлена тим, що жінка не здає гроші "на ремонт".

"Дізналася, що моїй дитині, учениці 6-го класу, викладачка поставила 2 за чергування. На що я відписала, що взагалі забороняю своїй дитині чергувати. А ще я не здаю ні нащо гроші!" – розповіла Лаврентюк.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент. Вони зазначили, що дітей не можна змушувати чергувати. Деякі наголосили, що нічого страшного в цьому немає. Навпаки, розвиває дитину.

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"Схоже, є неприязнь вчителя до вашої дитини", "Дитина йде в школу вчитися, а не прибирати", "Ми з батьками вирішили здавати по 10 грн з учня щомісяця на те, щоб прибиральниця мила підлогу в нашому класі. Всі щасливі", – наголосили в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

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