Дружину Зеленського закликали заборонити чіпси в школах

Дружина президента України Олена Зеленська, яка зайнялася питанням харчування в школах, отримала скаргу на продаж в шкільних буфетах шкідливої їжі.

Про це повідомляє Моя Школа OBOZREVATEL.

Зокрема, під постом Зеленської в Instagram заклик заборонити продаж в шкільних буфетах чіпсів, чупа-чупс і сухариків зібрав за тиждень одну з найбільших кількостей лайків.

"У багатьох школах в буфетах продають чіпси, сухарики, чупа-чупси. Як на мене це неприпустимо. Хотілося, щоб це було заборонено", - наголошується в цьому коментарі.

Його написала Адріана Тимчишин зі Стрия Львівської області.

Судячи з її сторінці в Instagram, у неї двоє дітей.

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