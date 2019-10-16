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Анна Самборська
Анна Самборська
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Дружину Зеленського закликали заборонити чіпси в школах

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Дружина президента України Олена Зеленська, яка зайнялася питанням харчування в школах, отримала скаргу на продаж в шкільних буфетах шкідливої їжі.

Про це повідомляє Моя Школа OBOZREVATEL.

Зокрема, під постом Зеленської в Instagram заклик заборонити продаж в шкільних буфетах чіпсів, чупа-чупс і сухариків зібрав за тиждень одну з найбільших кількостей лайків.

"У багатьох школах в буфетах продають чіпси, сухарики, чупа-чупси. Як на мене це неприпустимо. Хотілося, щоб це було заборонено", - наголошується в цьому коментарі.

Дружину Зеленського закликали заборонити чіпси в школах

Його написала Адріана Тимчишин зі Стрия Львівської області.

Судячи з її сторінці в Instagram, у неї двоє дітей.

Ріднесенькі💕

Публікація від andriana.tymchyshyn (@ andriana.tymchyshyn)

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Автор
Анна Самборська Анна Самборська
Особа
Олена Зеленська
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