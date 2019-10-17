Дружину Зеленського закликали ввести в школах предмет "дієтологія": розгорілася дискусія

Першу леді України Олену Зеленську, яка, крім іншого, зайнялася питанням шкільного харчування, закликали ввести в школах предмет "дієтологія".

Такий заклик, зокрема, міститься в топ-коментарях до посту в Instagram Зеленської про шкільне харчування, повідомляє Моя школа OBOZREVATEL.

"Введіть в школах предмет "дієтологія", хоча б ознайомчо, щоб діти розуміли, що вони їдять", - написала Ольга Артамонова і зібрала більше двохсот лайків.

Під її коментарем розгорнулася дискусія.

Одні люди зазначили, що предмет треба називати не "дієтологія", а "здорове харчування". Інші – що подібне вже і так викладають в школі.

Треті підкреслили, що в школі дійсно не вистачає корисних предметів: ще б "статеве виховання", "влаштування побуту", "взаємини з рідними", "сімейний бюджет".

Наводимо коментарі:

"Ну, скоріше, здорове харчування, і про вплив деяких продуктів на організм в довгостроковій перспективі".

"По ідеї цим питанням займаються на "Основах здоров'я".

"Так, вони проходять це по предмету "Основи здоров'я" ще в початковій школі".

"Це антинаукова ху*ня. Досить тягнути в школи кого попало без освіти і досвіду".

"Краще вчителям, директорам шкіл про це нехай розкажуть. А то, буває, діти проносять нормальну і корисну їжу / дуже ситну, а дорослі дивляться, як на ідіота. У буфетах взагалі вибір у багатьох школах залишає бажати кращого, так що тепер бути злим і голодним? та й, нехай буде право за батьками відмовлятися від оплати обідів в школі (заміни власними тільки для своєї дитини). Ну не їсть половину продуктів дитина - нічого страшного, а не намагаються примусити".

"Шикарна ідея!!!! Я була б рада, щоб з'явилися ще деякі предмети типу "влаштування побуту", "взаємини з рідними" тощо, які реально знадобляться кожній людині, що досягла повноліття. А то вчимося всьому, набиваючи гулі на своєму досвіді".

"Статеве виховання, сімейний бюджет".

"Предмет повинен бути "Збалансоване харчування", тому що "Дієтологія" - це обмеження. А предмет повинен вчити правильним звичками харчування".

"Ось зі статевим вихованням складно. Це палиця з двома кінцями. З одного боку, краще нехай дізнаються в рамках навчального курсу. З іншого, багато дітей і так зараз намагаються спробувати все доросле. Як би такий курс не підштовхнув їх до програми "вагітна в 16".

"Тоді вже нутриціологія".

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