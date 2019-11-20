Дружина Зеленського дізналася страшні речі про шкільне харчування

Перша леді України Олена Зеленська дізналася від дітей про серйозні проблеми з харчуванням у шкільних їдальнях.

Ці проблеми вона перерахувала в пості на своїй сторінці Instagram, повідомляє Моя школа OBOZREVATEL.

"Недоварена / переварена їжа, часто навіть трохи тепла, а реально холодна. Невмотивовані націнки в шкільних буфетах, не завжди по кишені учням. У багатьох школах взагалі немає їдалень. Буфети з чіпсами, сухариками та іншим джанк-фудом просто в приміщенні навчального закладу або кіоски з таким же асортиментом поруч. Немає вільного доступу до звичайної питної води під час навчання. Елементарна антисанітарія ", - написала Зеленська.

instagram.com/olenazelenska_official

Раніше Олена Зеленська розповідала про свої плани на реформу харчування в українських школах і пообіцяла, що в наступному році Міністерство охорони здоров'я представить свою нову програму шкільного харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школа на Львівщині потрапила в скандал через назву.

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