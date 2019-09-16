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Другий випадок за місяць: в Одесі звільнили вчительку-фанатку "русского міра"

1.9т Читати матеріал російською

Учительку історії Людмилу Маріуцу школи №68 міста Одеси звільнили за пропаганду проросійських поглядів під час уроків.

Про це повідомив громадський активіст у соцмережі Facebook Дем'ян Ганул. На ролику, який він опублікував, вчителька захищає педагога Миколу Ласницю Граденицької школи, якого нещодавно звільнили за сепаратизм (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Людмила замість навчального матеріалу розповідає учням, який я "нацист", тому що посприяв звільненню зі школи в Одеській області фаната Захарченка", – розповів Ганул.

Також зазначається, що Маріуца неодноразово брала участь у проросійських мітингах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чернігівській школі вчительку звільнили за зірваний урок.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
скандал в школе новини Одеси
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Одесса-это где-то в тоталитарной России, да?? ))
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