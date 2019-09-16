Другий випадок за місяць: в Одесі звільнили вчительку-фанатку "русского міра"

Учительку історії Людмилу Маріуцу школи №68 міста Одеси звільнили за пропаганду проросійських поглядів під час уроків.

Про це повідомив громадський активіст у соцмережі Facebook Дем'ян Ганул. На ролику, який він опублікував, вчителька захищає педагога Миколу Ласницю Граденицької школи, якого нещодавно звільнили за сепаратизм (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Людмила замість навчального матеріалу розповідає учням, який я "нацист", тому що посприяв звільненню зі школи в Одеській області фаната Захарченка", – розповів Ганул.

Також зазначається, що Маріуца неодноразово брала участь у проросійських мітингах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чернігівській школі вчительку звільнили за зірваний урок.

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