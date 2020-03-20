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ДПА та ЗНО-2020 можуть скасувати і перенести: радниця міністра озвучила ідею

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Радниця міністра освіти Іванна Коберник запропонувала скасувати ДПА в 4-му та 9-му класах і відтермінувати ЗНО.

Як написала освітянка на Facebook-сторінці, у будь-якій ситуації управлінцям важливо думати і діяти на випередження. Адже за її прогнозами, карантин буде продовжений і дистанційне навчання може тривати до початку травня.

"Скасування ДПА в 4-му та 9-му класі. Це зніме значну частину нервозності з батьків і вчителів. Воно ніяк не позначиться ні на чому. А в умовах карантину і надзвичайної ситуації дозволить всім сфокусуватися на більш важливих речах", – пояснила Коберник.

ДПА та ЗНО можуть скасувати і перенести: радниця міністра озвучила ідею

ДПА та ЗНО можуть скасувати і перенести: радниця міністра озвучила ідею

NewsMakers

За її словами, також варто було б прояснити питання ЗНО для випускників шкіл. На думку радниці, варто відтермінувати тестування. Тоді й пропорційно потрібно буде пересунути терміни вступної кампанії.

"Готуємо комунікацію після прийнятих рішень", – написала у коментарях під постом заступниця міністра освіти Любомира Мандзій.

ДПА та ЗНО можуть скасувати і перенести: радниця міністра озвучила ідею

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міносвіти розвіяло інтернет-фейк, що навчання у школах перенесуть на літо.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Іванна Коберник
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України ЗНО школа
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