ДПА-2020: у Міносвіти назвали перелік шкільних іспитів

У Міністерстві освіти затвердили перелік предметів, з яких для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у 2019-2020 навчальному році буде проведена державна підсумкова атестація.

У наказі, який підписала міністерка Ганна Новосад, йдеться про те, що всі іспити проводитимуться в письмовій формі, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Учні 4-х класів складатимуть ДПА в школах з таких предметів, як:

Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання).

Математика.

Мова національної меншини або мова корінного народу (у класах з навчанням або вивченням мови національної меншини чи корінного народу на підставі заяви одного з батьків або законних представників за рішенням педагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти).

ДПА-2020 Харківський вимір

Учні 9-х класів також складатимуть іспит у школах. Перелік предметів:

Українська мова.

Математика.

Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти): 1) біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до освітньої програми закладу освіти), інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія – для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної меншини чи корінного народу; 2) біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до освітньої програми закладу освіти), інформатика, інтегрований курс "Література", історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія – для учнів класів з навчанням або вивченням мови національної меншини.

Учні 11-х класів традиційно складатимуть ДПА у формі ЗНО з таких предметів, як:

Українська мова.

Історія України або математика (здобувачі освіти, які для проходження державної підсумкової атестації вибрали другим навчальним предметом історію України, можуть вибрати третім навчальним предметом математику і навпаки).

Один із навчальних предметів зі списку: історія України, математика, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова), біологія, географія, фізика, хімія.

Мова національної меншини чи корінного народу (для здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти мовами національних меншин чи корінних народів (на підставі заяви одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради).

ДПА-2020: у Міносвіти назвали перелік шкільних іспитів Профспілка працівників освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, український поет Андрій Любка виступив проти обов'язкового ЗНО з математики.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!