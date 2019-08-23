Довела учням, що це можливо: вчителька-переселенка з Макіївки склала ЗНО на 200 балів

Репетирорка з Мукачева (Закарпатська область) Ганна Федосеєва склала ЗНО з хімії та біології на 200 балів, аби довести учням, що скласти тести на найвищий бал – просто і можливо.

Вчительку нагородили пам'ятною відзнакою “Мудра сова”, пише Укрінформ.

"Мене здивувало, коли після публікації результатів ЗНО я дізналася, що одною з чотирьох двохсотбальників, що складали ЗНО цьогоріч, стала мешканка Мукачева Ганна Федосєєва, за фахом – вчителька інформатики, хімії та права, доцент Донецького університету, в минулому – мешканка Макіївки Донецької області", – розповіла директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова.

За словами Федосеєвої, ЗНО їй ніколи не доводилось складати, тому всі розповіді учням про тести були не з власного досвіду.

“Тож цього року я вирішила це виправити і скласти ЗНО особисто, побачити усі моменти організації, проведення іспиту і довести, що в складанні ЗНО на 200 балів нема нічого надскладного і недосяжного” - розповіла вчителька.

Результати ЗНО Укрінформ

Ганна Федосеєва Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відбудеться ЗНО для вчителів.

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