"Доступ до наркотиків в українських підлітків став вільнішим": згубні залежності молоді

В Україні провели опитування школярів про споживання алкоголю, сигарет і наркотичних речовин.

BBC Ukraine опублікував звіт Дитячого фонду ООН "UNICEF", в якому брали участь 8500 школярів, віком від 14 до 17 років. Він показав наступне:

Куріння

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• 50% українських підлітків хоча б один раз пробували курити, з них мають звичку курити кожен день майже 20% (19.6%).

Алкоголь

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• 86% студентів зізналися у вживанні алкоголю, кожен п'ятий розпиває алкогольні напої щотижня.

• як показало дослідження, дівчатка починають пити раніше хлопчиків. Серед дітей п'ятнадцяти років, вживають алкоголь 79% хлопчиків, в той час як дівчаток - 87%.

Як правило, підлітки починають пити з наступних причин:

- побороти поганий настрій (17%)

- забути про свої проблеми (17%)

- через депресію або стрес (17%)

- щоб влитися в колектив (8%)

- отримати задоволення (12%)

- подобається стан алкогольного сп'яніння (14%)

- щоб подобатися іншим (4%)

Наркотики

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• 18% підлітків хоча б раз вживали наркотичні речовини, 9% з них пробували марихуану.

• 9% використовували інгалянти (легкі речовини і гази, які викликають сп'яніння)

• "нові речовини", які імітують ефект наркотиків вживали 4% опитуваних.

• в порівнянні з 2015 роком кількість вживання наркотиків серед дівчаток зросла в 1,5 рази (з 12,7% у 2015 році до 18,1% в 2019 році).

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