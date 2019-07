Допоможуть зрозуміти дітей та підлітків: опубліковано топ-7 кращих серіалів

Через гарні серіали, можна більше осягнути світ дитини, що в реальному житті через різні та дивні обставини не можна до кінця зробити.

Як пише УП.Життя, нещодавно вийшов третій сезон популярного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things). У серіалі багато добрих, комедійних ситуацій, з побутовими і життєвими, добре зрозумілими речами для юнаків і дівчат: дружба, перша закоханість, стосунки з батьками та однокласниками чи старшокласниками, спільні страхи і спільні їх долання.

У серіалі "Енн" (Anne) розповідається про сироту, яку всиновлюють (саме всиновлюють) двоє старших людей.

"Образ Енн – це образ нестандартної персони, максимально відкритого екстраверта з широко розвинутою емоційністю і фантазією: як вона придумує на ходу, як фантазує в школі! Та це як мінімум готовий письменник!" – йдеться в повідомленні.

У кінокартині "Загублені у космосі" (Lost in Space) розповідається про сім'ю Робінсонів, яка повинна здійснити подорож у сусідню зоряну систему, щоб почати великомасштабну еміграцію зі скоро нежиттєпридатної Землі. Але вони збиваються з курсу і тепер повинні знайти спосіб продовжити свою місію.

Фільм показує дітей такими, якими вони є, зі сварками старших із молодшими, підлітковими вибриками, бажанням відкриттів і нерозсудливістю, самозреченням і геройством.

А серіал "Моя геніальна подруга" (L'amica geniale) про життя двох подруг з бідного району післявоєнного Неаполя. Історія починається в наші дні з тривожного телефонного дзвінка літній жінці. Її співрозмовник каже, що зникла його мати – подруга головної героїні. Замість того, щоб відправитися на її пошуки, жінка раптом поринає в крісло і починає згадувати своє дитинство.

"13 причин чому" (13 Reasons Why) наробив чималого галасу. Тут піднімається тема не просто насильства, а його сприйняття сторонніми, бо знати і нічого не робити є теж злочином. Серіал звертає увагу на учнів, на школи і на батьків, які часто не звертають увагу на своїх дітей і їхні проблеми, або просто не знають, що робити.

Кінокартина "З любов’ю, Ніна" (Love, Nina) розповідає про маму, яка весь час працює, і тата, з яким мама не спить. Проте вони все одно живуть разом, виховуючи малолітніх дітей. А за ними доглядає 20-літня няня Ніна, яка намагається влаштувати і своє особисте життя.

Наваристий музично-історично-драматично-мелодраматичний серіал "Відрив" (The Get Down), один з небагатьох про підлітків в музиці. У центрі сюжету опиняється група темношкірих підлітків, що живуть в одному з бідних районів Південного Бронкса. У них немає нічого, крім величезного таланту і твердого наміру залишити свій слід в історії.

Саме такі серіали потрібно дивитися з дітьми. Адже вони показують те, що батьки не завжди помічають.

