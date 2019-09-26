"Допоможіть здійснити дві мрії!" Навчання одеського школяра опинилось під загрозою

Через навчання в другу зміну в одеській школі учень 6-го класу змушений вибирати між двома мріями: стати відомим баскетболістом або вступити в Рішельєвський ліцей.

Про проблему розповіла мати хлопчика Оксана Малиш на Facebook-сторінці, благаючи про допомогу.

"Вже два роки Костя їздить з Селища Котовського 4-5 разів на тиждень на тренування в ДЮСШ ім.Літвака на вул. Пушкінську. Їздить сам в маршрутках, в будь-яку погоду. А в школі його улюблені предмети математика та інформатика. Цього року пробував вступати в Рішельєвський ліцей, не набрав необхідну кількість балів. Готується вступати в наступному навчальному році", – написала жінка.

За її словами, син пішов в школу за місцем проживання. А за новим Порядком зарахування до закладу загальної середньої освіти за пропискою вони не можуть перейти в іншу школу на першу зміну.

Жінка просить порадити законний варіант вирішення проблеми, адже три рази на тиждень її син вибирає, яку мрію здійснювати.

"Є умови: необхідна прописка поруч зі школою (поруч з нами тільки друга зміна) і повинне бути вільне місце. На жаль, нові навчальні заклади не народжуються, а старі – переповнені", – поділилась одеситка.

Нагорода школяра Facebook Оксана Малыш

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