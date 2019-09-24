"Допоможіть!" Колектив захопленого одеського медвишу звернувся до Гончарука

Студенти й викладацький колектив Одеського національного медичного університету написали відкритий лист прем'єр-міністру Олексію Гончаруку через спроби тиску й залякування педагогів і студентів.

У зверненні зазначено, що через незаконні дії ексочільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун навчальний заклад опинився у руках рейдерів (щоб переглянути заяву, доскрольте до кінця сторінки).

"Колишнє керівництво МОЗу продало посаду ректора нашого університету та в липні 2018 року незаконно звільнило Запорожана М.В. з цієї посади", – наголосили у зверненні.

Саме після цього почались рейдерські атаки й силове захоплення навчального закладу.

Відповідно до Закону України "Про освіту", виш має право на автономію і самоврядування. Тому колектив обрав в.о. ректора Юрія Сухіна.

Утім, на думку колективу, МОЗ вирішив фізично знищити навчальний заклад, вважають співробітники вишу. В університеті заблоковані рахунки, викладачі понад пів року без зарплат, а студенти без стипендій. Заклад освіти не може оплачувати навіть комунальні послуги.

Звернення колективу одеського медвишу Стопкор

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що виші України фінансуватимуться по-новому.

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