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"Допоможіть!" Колектив захопленого одеського медвишу звернувся до Гончарука

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Студенти й викладацький колектив Одеського національного медичного університету написали відкритий лист прем'єр-міністру Олексію Гончаруку через спроби тиску й залякування педагогів і студентів.

У зверненні зазначено, що через незаконні дії ексочільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун навчальний заклад опинився у руках рейдерів (щоб переглянути заяву, доскрольте до кінця сторінки).

"Колишнє керівництво МОЗу продало посаду ректора нашого університету та в липні 2018 року незаконно звільнило Запорожана М.В. з цієї посади", – наголосили у зверненні.

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Саме після цього почались рейдерські атаки й силове захоплення навчального закладу.

Відповідно до Закону України "Про освіту", виш має право на автономію і самоврядування. Тому колектив обрав в.о. ректора Юрія Сухіна.

Утім, на думку колективу, МОЗ вирішив фізично знищити навчальний заклад, вважають співробітники вишу. В університеті заблоковані рахунки, викладачі понад пів року без зарплат, а студенти без стипендій. Заклад освіти не може оплачувати навіть комунальні послуги.

Звернення колективу одеського медвишу

Звернення колективу одеського медвишу

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Одеса
Теги
скандал в вузі університет новини Одеси
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