Допомагатимуть вчителям: у школах України з'являться супервізори

У школах України з'являться професійні супервізори, які допомагатимуть вчителям втілювати ідеї НУШ і не вигорати на роботі.

У наказі №1313, який затвердило Міністерство освіти і науки, йдеться, що метою супервізорів буде професійний та особистісний розвиток педагогів, пише пресслужба відомства.

"Це ще один інструмент, який дозволить педагогам розвивати свої професійні навички та особистісні якості. Важливо розуміти, що супервізія – це не перевірка чи контроль. Супервізор – це наставник і консультант, який допоможе, підтримає, навчить новому та поділиться досвідом", – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Супервізію здійснюватимуть для вчителів та їх асистентів, тренерів-педагогів, директорів та заступників директорів шкіл, а також фахівців ІРЦ. Цим будуть займатись підготовлені спеціалісти – їх готуватимуть 311 тренерів, які пройшли спеціальне навчання протягом 2019 року.

Супервізія складатиметься із 1-3 наставницьких циклів, під час яких будуть застосовуватись індивідуальна та групова форми роботи за такими напрямами:

ознайомлення з результатами самооцінювання педагога та вибраними пріоритетами для розвитку;

спостереження за діяльністю педагога;

підтримка у створенні плану професійного розвитку;

наставницькі бесіди;

групове обговорення кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку.

У школах України з'являться супервізори Galnet

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