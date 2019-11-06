Доплачувати і ввести ліміт: в Україні запропонували "врятувати" шкільні олімпіади

Експерт з питань освіти Сергій Дятленко запропонував врятувати "шкільні" олімпіади в Україні шляхом доплат вчителям і лімітом для учнів, щоб ті не брати участь у 5-6 змаганнях.

Про це освітянин розповів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, варто дозволити проводити всі олімпіади в 1-2 дні, щоб ширше коло учнів змогло спробувати свої сили, передає OBOZREVATEL.

"Для організаторів та учасників районного рівня так навіть простіше буде. Кажуть, що участь в олімпіадах – це пекло для обдарованої дитини, яка зобов'язана брати участь у 5-6 олімпіадах. Така "можливість" була насаджена Міністерством освіти у форматі "реформа заради реформи" на початку 2010-х років, щоб дитина могла зреалізувати себе за різними напрямами", – пояснив Дятленко.

На думку експерта, також потрібно стимулювати освітян на позашкільну діяльність: фінансово або давати "відгули" на канікулах за витрачені дні на олімпіаду. Адже більшість педагогів вважають, що професія вчителя – тільки уроки.

В Україні запропонували "врятувати" шкільні олімпіади ukrtoday.com.ua

"Спостерігається небезпечна тенденція, коли вчителі перетворюються на урокодавців і лише уроками обмежують свою шкільну діяльність. Немає потреби напрягатися якимись позаурочними заходами: екскурсіями, походами, підготовкою до олімпіади. Все ж таки вважаю, що діяльність вчителя трохи ширша, ніж просто уроки. Але згідний, що кожна робота має оцінюватися", – додав Дятленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували скасувати шкільні олімпіади. Проте освітній експерт Сергій Дятленко навів аргументи, чому вони важливі. Також він зазначив, що краще замінити шкільні олімпіади університетськими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!