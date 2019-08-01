Донецькі безробітні зможуть здобути освіту безкоштовно: що відомо

Безробітні жителі Донеччини можуть безкоштовно здобути освіту за спеціальностями: кондитер, кухар, тракторист-машиніст, водій, електрогазозварник, медсестринство, психологія та інші.

Як пише "Бізнес-Схід", 72 жителі Донецької області з початку 2019 року вже скористались такою можливістю.

Ваучер на навчання можуть отримати безкоштовно люди віком 45+ зі стажем не менше 15 років, ВПО, звільнені з військової служби тощо.

"Людина отримує професію, яка затребувана серед роботодавців області. Це електрогазозварник, кухар, швачка, тракторист, медична сестра тощо. Здебільшого люди вирішують змінити професію, бо на їхню спеціальність попит на ринку праці відсутній”, – повідомили в Донецькому обласному центрі зайнятості.

Повний перелік професій та умови отримання ваучера можна дізнатися у найближчому центрі зайнятості.

Освіта Видавництво Старого Лева

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