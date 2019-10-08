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Анна Самборська
Анна Самборська
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Додаткові вихідні в школах України: опубліковано графік на сезон 2019/2020

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У шкільному сезоні 2019/2020 на учнів традиційно очікують додаткові вихідні, пов'язані з українськими державними святами.

Моя Школа OBOZREVATEL публікує графік цих вихідних.

Отже, їх має вийде цілих шість штук:

  • 14 жовтня (понеділок) - День захисника України;

  • 25 грудня (середа) - католицьке Різдво (швидше за все, припаде на зимові канікули);

  • 8 марта (неділя) - Міжнародний жіночий день (як правило, якщо державне свято припадає на звичайний вихідний, то наступний день роблять також вихідним. Тобто слід очікувати, що 9 березня 2020 року буде вихідним);

  • 19 квітня (неділя) – православна Пасха (вихідним буде визначено, відповідно, і 20 квітня);

  • 1 травня (п'ятниця) - День праці;

  • 9 травня (субота) - День перемоги (тобто вихідним також зроблять і понеділок, 11 травня 2020 року).

Дивіться також графік канікул в школах України.

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Автор
Анна Самборська Анна Самборська
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