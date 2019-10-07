Додаткове ЗНО в магістратуру: у МОН розповіли важливі подробиці

7 жовтня розпочалася реєстрація на третю сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови, яка триватиме до 15 жовтня на базі приймальних комісій вишів, які проводять додатковий прийом в магістратуру.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки, додаткове ЗНО можуть пройти ті вступники в магістратуру, які не склали ЄВІ під час основної чи додаткової сесій або ж хочуть скласти цей іспит повторно.

Сам іспит відбудеться 5 листопада в 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

Підтвердженням реєстрації є екзаменаційний листок, який вступник отримує у виші. Нагадаємо, третя сесія є платною, тому для участі у ній необхідно сплатити на рахунок УЦОЯО 495 гривень. Якщо вступник не сплатить ці кошти впродовж 5 робочих днів із дня завершення реєстрації, його заявку буде скасовано.

ЗНО Всім

Як повідомляв OBOZREVATEL, зареєстровано петицію про скасування ЗНО.

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