"Добіблійні українці": мережу обурила книга про історію України за сім тисяч років

Мережу обурила книга "Роси, або Переддень України" Івана Мозгового, в якій розповідається про історію України за останні сім тисяч років.

Презентація книги відбулася у місті Суми. Як зазначається в сюжеті UA:Суми, автор показав, що з біблійних часів уже існували наші пращури, які були коренями нинішньої України (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Професор Іван Мозговий розповів, що книга побудована на історичних документах і археологічних даних. У ній розповідається про історію українців, починаючи від трипільської культури.

"У цій новині прекрасне все", – іронічно прокоментував подію політолог, керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко.

Автор книги "Роси, або Переддень України" Іван Мозговий Скріншот відео

Користувачі мережі під постом у коментарях негативно відреагували на книгу. Вони зазначали, що це знущання з української історичної науки.

"Так нас принижувати можуть лише продажні історики", "Українці-роси – в неоліті? Що ж, росіяни вдячні. А то втомилися вже на самих лише "украх" глумитися з української історичної науки", "А здогадайтеся з одного разу, чому саме 7 тис, а не 2, 3, 4 або 5?", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в українському підручнику опинився мем Сумний Кіану Рівз.

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