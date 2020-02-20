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"Добіблійні українці": мережу обурила книга про історію України за сім тисяч років

2.9т
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Мережу обурила книга "Роси, або Переддень України" Івана Мозгового, в якій розповідається про історію України за останні сім тисяч років.

Презентація книги відбулася у місті Суми. Як зазначається в сюжеті UA:Суми, автор показав, що з біблійних часів уже існували наші пращури, які були коренями нинішньої України (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Професор Іван Мозговий розповів, що книга побудована на історичних документах і археологічних даних. У ній розповідається про історію українців, починаючи від трипільської культури.

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"У цій новині прекрасне все", – іронічно прокоментував подію політолог, керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко.

Автор книги "Роси, або Переддень України" Іван Мозговий

Автор книги "Роси, або Переддень України" Іван Мозговий

Скріншот відео

Користувачі мережі під постом у коментарях негативно відреагували на книгу. Вони зазначали, що це знущання з української історичної науки.

"Так нас принижувати можуть лише продажні історики", "Українці-роси – в неоліті? Що ж, росіяни вдячні. А то втомилися вже на самих лише "украх" глумитися з української історичної науки", "А здогадайтеся з одного разу, чому саме 7 тис, а не 2, 3, 4 або 5?", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в українському підручнику опинився мем Сумний Кіану Рівз.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Особа
Костянтин Бондаренко
Місце
Україна Суми
Теги
Історія України книги
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Коментарі
11
15
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Шyмepы оказываются были всего лишь вторыми, профессор врать не будет
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0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Надеемся про копателей Черного моря, в книге присутствует обязательно!!!
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2
1
Ukraine The
Ukraine The
Свиды, ещё желательно выпустить труд на тему, что есть Киевская Русь - Украина. Последнее время этот термин вводят в оборот.
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2
1