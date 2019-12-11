До ЗНО внесуть новий обов'язковий предмет: розкриті деталі

З 2021 року в Україні стане обов'язковим ЗНО з математики. Воно буде складатися з двох рівнів. У 2020 році змін не передбачено.

Необхідність назріла у зв'язку з проблемами в учнів зі знаннями з математики. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла міністерка освіти й науки Ганна Новосад.

"Ми маємо взагалі побороти страх дітей перед математикою – це мусить стати результатом зміни змісту освіти і методики викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спершу цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді, через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі", – зазначила міністерка.

Вона додала, що школярі, які відчувають страх, не виконують певних завдань.

"Буквально днями Лілія Гриневич виступала з нами на нашому спільному заході з PISA і показувала одне із завдань в тесті, воно було елементарним. Але багато учнів з незрозумілих причин його пропускали, роблячи тест. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що вони просто бояться. Або не впевнені в собі", – підкреслила Новосад.

Математика стане обов'язковим предметом ЗНО 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад заявила, що в 2020 році уряд не має наміру збільшувати стипендії учням.

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