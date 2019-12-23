"До сліз!" Лист до Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу

У мережі оприлюднили лист до Миколая 9-річної закарпатки, який був написаний у 1949 році, де дівчинка просить не забути святого за її бідну сім'ю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила жителька Хуста Закарпатської області Наталія Шімша. Зазначається, що сім'я Дідиків, де народилася дівчинка, відноситься до однієї з етнічних груп русинів, які на той час проживали у селі Велятино Хустського району, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися лист, доскрольте до кінця сторінки).

"Знайшли у домашньому архіві, 1949 рік. Прохання до св. Миколая 9-річної сестрички мого чоловіка, яка невдовзі померла, бо сім'ю священника нова влада викинула із хати в холодне підвальне помешкання, де дитина застудилася", – написала Шімша.

Користувачів соцмережі зворушив до сліз лист дівчинки. Дехто наголосив, що сучасним дітям вже не зрозуміти всю трагічність цього листа, а хтось співчував, що дитина так мало прожила.

"Дуже зворушливий лист", "Цю записку неможливо читати без сліз", "Нашим дітям цього вже не зрозуміти, я думаю, але цей лист і справді чудова пам'ять про ті скрутні часи", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Лист 9-річної дівчинки Facebook Natalija Shimsha

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку Маріуполя розгорівся скандал через подарунок на Миколая.

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