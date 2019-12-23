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"До сліз!" Лист до Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу

1.3т
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У мережі оприлюднили лист до Миколая 9-річної закарпатки, який був написаний у 1949 році, де дівчинка просить не забути святого за її бідну сім'ю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила жителька Хуста Закарпатської області Наталія Шімша. Зазначається, що сім'я Дідиків, де народилася дівчинка, відноситься до однієї з етнічних груп русинів, які на той час проживали у селі Велятино Хустського району, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися лист, доскрольте до кінця сторінки).

"Знайшли у домашньому архіві, 1949 рік. Прохання до св. Миколая 9-річної сестрички мого чоловіка, яка невдовзі померла, бо сім'ю священника нова влада викинула із хати в холодне підвальне помешкання, де дитина застудилася", – написала Шімша.

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Користувачів соцмережі зворушив до сліз лист дівчинки. Дехто наголосив, що сучасним дітям вже не зрозуміти всю трагічність цього листа, а хтось співчував, що дитина так мало прожила.

"Дуже зворушливий лист", "Цю записку неможливо читати без сліз", "Нашим дітям цього вже не зрозуміти, я думаю, але цей лист і справді чудова пам'ять про ті скрутні часи", – написали в коментарях.

"До сліз!" Лист до Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу

Скріншот коментарів

"До сліз!" Лист до Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу

Скріншот коментарів

"До сліз!" Лист до Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу

Скріншот коментарів

Лист 9-річної дівчинки

Лист 9-річної дівчинки

Facebook Natalija Shimsha

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку Маріуполя розгорівся скандал через подарунок на Миколая.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Батьки і діти День Святого Миколая
Місце
Україна Ужгород
Тег
дитина
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Хо Хол
Хо Хол
Почему на мове? Она же под запретом была!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хо Хол, под запретом (по крайней мере, частичным) украинский язык был в Подкарпатской Руси с 1867 года и вплоть до распада Австро-Венгрии, в состав которой она входила. В те времена был взят курс на мадьяризацию местных народностей. Немалую лепту в это внесла, к слову, греко-католическая церковь, которая постепенно превратилась в Закарпатье в инструмент ассимиляции русинов. Церковные власти всячески препятствовали деятельности карпаторосских просветительных обществ, язык русинов был устранен из преподавания в гимназиях. В 1907 году венгерским парламентом были приняты т. н. "школьные законы Аппоньи", фактически ликвидировавшие школьную систему немадьярских меньшинств. После крушения Австро-Венгерской империи и образования Чехословакии жизнь закарпатских русинов стала посвободнее, но реальную государственную поддержку украинские язык и культура обрели лишь после присоединения региона к СССР и образования Закарпатской области УССР в 1946 году. Жаль, что украинские националисты "забыли" сегодня этот исторический факт.
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