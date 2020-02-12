Для випускників українських вишів запровадять єдиний іспит: кого зачепить

Міністерство освіти запровадить єдиний державний кваліфікаційний іспит для випускників найбільш суспільно важливих і пов’язаних із підвищеним ризиком спеціальностей.

Відповідний проєкт постанови винесений для громадського обговорення. Зміни планується ввести для випускників освітнього рівня бакалавра та магістра, пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на пресслужбу МОН.

Зокрема, єдиний іспит буде обов'язковим для випускників-бакалаврів із таких спеціальностей: кібербезпека, атомна енергетика, медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, державна безпека, безпека державного кордону, військове управління (за видами збройних сил), забезпечення військ, озброєння та військова техніка, пожежна безпека, правоохоронна діяльність, цивільна безпека, річковий та морський транспорт, залізничний транспорт і автомобільний транспорт.

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На думку чиновників Міносвіти, нововведення стане перевіркою якості освіти випускників на виході з університету.

Так, для здобуття ступеня магістра необхідно скласти іспит випускникам спеціальностей: право; ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; стоматологія; медицина; медична психологія; фармація, промислова фармація; фізична терапія, ерготерапія; педіатрія; авіаційний транспорт; транспортні технології; публічне управління та адміністрування; міжнародне право.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що в Україні перевірять понад 50 вишів.

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