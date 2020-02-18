Для українських дитсадків анонсували цікаве нововведення: у чому суть

У дитячих садках України впровадять 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном.

Як повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, таким чином діти зможуть напрацьовувати звичку до читання, пише Укрінформ.

Новини Гончарук запропонував відкривати більше приватних дитсадків

"Ми зараз плануємо підписати меморандум з Міністерством освіти і науки. Ми хочемо запровадити у дитячих садках 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном. Такий проєкт буде дуже добре сприйнятий і батьками, і дітьми", – розповіла Подоляк.

За її словами, планується провести дослідження щодо цікавості подачі літератури, зокрема, в середніх школах. Також потрібно дослідити, який перелік, які автори є в дитячій шкільній програмі і як про них вчителі розповідають дітям.

У дитсадках України читатимуть літературу перед сном Молодий буковинець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ зобов'язали розібратися із харчуванням дітей в дитсадках.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram