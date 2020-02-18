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Для українських дитсадків анонсували цікаве нововведення: у чому суть

1.9т
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У дитячих садках України впровадять 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном.

Як повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, таким чином діти зможуть напрацьовувати звичку до читання, пише Укрінформ.

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"Ми зараз плануємо підписати меморандум з Міністерством освіти і науки. Ми хочемо запровадити у дитячих садках 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном. Такий проєкт буде дуже добре сприйнятий і батьками, і дітьми", – розповіла Подоляк.

За її словами, планується провести дослідження щодо цікавості подачі літератури, зокрема, в середніх школах. Також потрібно дослідити, який перелік, які автори є в дитячій шкільній програмі і як про них вчителі розповідають дітям.

У дитсадках України читатимуть літературу перед сном

У дитсадках України читатимуть літературу перед сном

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Особа
Ірина Подоляк
Місце
Україна
Теги
література Міністерство освіти України дитячий садок
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