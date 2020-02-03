Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Для студентів це фокуси": 82-річний викладач фізики з Черкас здивував експериментами

1.8т
Читати матеріал російською

Викладач Яків Тарнавський Черкаського національного університету імені Хмельницького здивував тим, що виготовляє пристрої, які допомагають студентам краще засвоїти науку.

Молодь назвала його досліди фокусами. За словами студентів, такий спосіб вивчення фізики допомагає краще зрозуміти всі явища. Наприклад, педагог робить так, що металеві кільця стають легкими як пір'їни, пише 24 канал.

Новини
Українець розповів про роботу вчителем в китайській школі

За останні три роки Тарнавський спільно зі студентами створив 37 пристроїв та став ініціатором відкриття лабораторії експериментальної фізики.

Пристрій, який допомагає побачити звук

Пристрій, який допомагає побачити звук

24 канал

Викладач проводить пізнавальні досліди і для школярів. Вдома чоловік захоплюється ютубом. Що цікаво, фізиком Тарнавський став випадково. Спочатку вступив на фізкультурний факультет, але через травму змушений був змінити спеціальність.

82-річний викладач фізики з Черкас здивував експериментами

82-річний викладач фізики з Черкас здивував експериментами

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, український викладач записав майже 1000 відеоуроків із фізики і виклав їх у мережу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Черкаси
Теги
університет викладач освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы