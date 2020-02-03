"Для студентів це фокуси": 82-річний викладач фізики з Черкас здивував експериментами

Викладач Яків Тарнавський Черкаського національного університету імені Хмельницького здивував тим, що виготовляє пристрої, які допомагають студентам краще засвоїти науку.

Молодь назвала його досліди фокусами. За словами студентів, такий спосіб вивчення фізики допомагає краще зрозуміти всі явища. Наприклад, педагог робить так, що металеві кільця стають легкими як пір'їни, пише 24 канал.

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За останні три роки Тарнавський спільно зі студентами створив 37 пристроїв та став ініціатором відкриття лабораторії експериментальної фізики.

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Викладач проводить пізнавальні досліди і для школярів. Вдома чоловік захоплюється ютубом. Що цікаво, фізиком Тарнавський став випадково. Спочатку вступив на фізкультурний факультет, але через травму змушений був змінити спеціальність.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український викладач записав майже 1000 відеоуроків із фізики і виклав їх у мережу.

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