Для сторонніх людей обмежать доступ в київські школи: подробиці

Школи міста Києва охоронятимуть працівники комунального підприємтсва "Муніципальна охорона".

Як заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, нововведення впровадять, щоб забезпечити безпеку в навчальних закладах, пише пресслужба відомства.

Відтепер будуть вимагати пред’являти документ, що засвідчує особу, та фіксувати вхід і вихід сторонніх людей. У місті докладають максимум зусиль, щоб кращий досвід з безпеки дітей було використано у всіх закладах освіти столиці.

"Безпека наших дітей – це найголовніше і задля цього доступ на територію шкіл сторонніх осіб треба максимально обмежити, а доступ батьків зробити системним, чітким і максимально організованим. Саме тому звертаюся до батьків: щоб мінімізувати ризики, будь ласка, поважайте правила", – наголосив Мондриївський.

За словами заступника КМДА, така система безпеки протягом 2019 року працювала в деяких закладах освіти. У результаті – відсутні будь-які провокативні ситуації чи надзвичайні події.

Для сторонніх людей обмежать доступ в київські школи 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як в українських школах орудують педофіли.

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