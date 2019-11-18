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Для школярів Черкас введуть електронний учнівський квиток

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До кінця 2019 року в Черкасах планують ввести єдиний учнівський електронний квиток з широким функціоналом. Інновація передбачена для усіх міських шкіл.

Нині владці питають у громади думки стосовно його зовнішнього вигляду. Побажання містян по дизайну майбутньої перепустки для школярів збирає на своїй Facebook-сторінці очільник департаменту освіти Черкаської міськради Сергій Воронов.

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Учнівський квиток буде електронним. Планують, що його можна буде згенерувати в спеціальному мобільному додатку і він завжди буде з школярем у телефоні. Ті, в кого мобільного немає, зможуть замовити квиток у вигляді пластикової картки. Перший раз – безкоштовно, після втрати – за власний кошт.

Для школярів Черкас введуть електронний учнівський квиток
Для школярів Черкас введуть електронний учнівський квиток

Квиток даватиме черкаським школярам можливість безоплатного проїзду в тролейбусах, знижку при відвідування міського зоопарку чи комунального кінотеатру. В задумах освітян – використовувати картки в якості пропуску через турнікети, які хочуть встановити на вході до навчальних закладів.

Про введення єдиного квитка для школярыв черкаських освітян вже давно просили батьки. Проєкт вже двічі обговорювали із Учнівською міжпарламентською асамблеєю Черкас – представниками усіх голів шкільного самоврядування. Під час третього обговорення, яке відбудеться в середу, 20 листопада, мають затвердити остаточний дизайн. Таким проектом, кажуть в департаменті, хочуть дати можливість молоді приймати конкретні рішення і обговорювати їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували ввести ще один проект на ЗНО. Ініціативу вже обговорили з Міністерством освіти.

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Місце
Україна Черкаси
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