Для профтехів продовжили вступну кампанію: що потрібно знати

Заклади профосвіти можуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня, якщо матимуть недобір студентів у групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, набір абітурієнтів має завершитись до 1 вересня. Проте закладам профосвіти надається можливість провести додатковий набір вступників, у разі невиконання регіонального або державного замовлення.

Лист, що дає можливість проводити добір, розміщено на сайті Міносвіти.

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"Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу", – йдеться в повідомленні.

Загалом у 2019 році виділено 123 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту.

Вступ-2019 Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні перешкоди під час вступу абітурієнтів з Криму до українських вишів.

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