Для профтехів продовжили вступну кампанію: що потрібно знати

Заклади профосвіти можуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня, якщо матимуть недобір студентів у групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету.
Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, набір абітурієнтів має завершитись до 1 вересня. Проте закладам профосвіти надається можливість провести додатковий набір вступників, у разі невиконання регіонального або державного замовлення.
Лист, що дає можливість проводити добір, розміщено на сайті Міносвіти.
"Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу", – йдеться в повідомленні.
Загалом у 2019 році виділено 123 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту.
Вступ-2019
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Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні перешкоди під час вступу абітурієнтів з Криму до українських вишів.
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