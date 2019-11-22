Для атестата школа більше не потрібна: індивідуальне навчання та що з ним робити?

Відтепер діти можуть вчитися вдома – нова редакція Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти дозволяє не ходити до школи. Як індивідуальне навчання впливає на вчителів? У блозі Прошколу поговоримо про навчання вдома та небезпеки для українських педагогів.

Зручно, сучасно, але поки невчасно?

То що собою представляє індивідуальне навчання? Кожен учень може обрати для себе – вчитися в школі чи вдома. Якщо раніше для цього необхідна була вагома і, зазвичай, мало приємна причина, відтепер, достатньо лише бажання. Діти можуть обрати навчання у власному темпі, з урахуванням усіх своїх особливостей та інтересів. Але як це виглядає для педагогів?

Мабуть, це полегшення, скажете ви. Адже менше дітей в класі, менше навантаження, легше тримати дисципліну і таке інше. Проте не забуваймо, що викладачі все одно мають приймати контрольні в дітей, які вчаться за сімейною формою, екзаменувати тих, хто здобуває освіту екстерном. Але найбільше складнощів виникає там, де діти обирають або змушені обирати педагогічний патронаж.

Про що йде мова? Про те, що вчитель відтепер має якимось чином учити дітей поза класом. Наприклад, у сільській місцевості індивідуальне навчання стає досить гострим питанням, адже викладачі витрачають багато часу на дорогу і не встигають провести уроки всім дітям.

"У нашій школі навчається лише 4 старшокласників та 3 учнів 8-го класу. За законом, ми не можемо сформувати клас і доводиться дітей або переводити в сусідню школу. А це дорога на 10 кілометрів пішки в одну сторону. Або вчити їх в індивідуальному порядку. Як нам бути тепер?" – Світлана, директор сільської загальноосвітньої школи

Індивідуальне навчання Профспілка працівників освіти і науки України

Не забуваймо, що в Україні і досі стоїть проблема з навчанням у селах – там бракує спеціалістів, обладнання і, звісно, значно менша кількість учнів у класах. Уявіть, що 66% шкільних навчальних закладів розташовані в селах! Але лише 30% усіх школярів країни здобувають свою середню освіту в селах. Парадокс, вчити дітей в сільській місцевості державі коштує дорожче, ніж в містах. Звісно, будуть скорочувати класи, закривати школи та переводити дітей на індивідуальне навчання. А навантаження на педагогів при цьому зростатиме.

Юлія Бровінська - індивідуальне навчання Освіта Нова

"Поки що незрозуміло, як це працює. До нас звернулося уже 10 родин, написали заяви на індивідуальне навчання. Але нам не провели ані якихось зборів, ані дали нормальних роз’яснень, як складати ці плани навчання, як контролювати успішність таких дітей. І хто взагалі несе відповідальність за це?" – Ольга, завуч однієї зі регіональних загальноосвітніх шкіл.

Чого чекати вчителям?

Ймовірно – збільшення платні. І це хороша новина, адже відповідно до попередніх законів, якщо мова йшла про педагогічний патронаж, учителям нараховували на 20-25% більшу платню за такі уроки. Додаткового навантаження, поки система не запрацює автоматично. Звісно, підібрати корисну, сучасну програму для кожного учня, ще й так, аби задовольнити вимоги батьків – тут учителям знадобиться час, творчий підхід та залізні нерви. Тим паче необхідно враховувати всі потреби учня, залучати психологів та переглядати навчальний план за потреби. А це робота, яка вимагає уважності, відповідальності та навіть творчості. Головне, аби в учителів був на це час. Нового формату комунікації з учнями. Якщо мова іде про патронаж, педагогам варто шукати способів ефективно вчити дітей поза класом, можливо, збирати їх разом і проводити ті ж самі уроки. А якщо говорити про екстернат та сімейну форму, то тут учитель втрачає контакт із учнями і виконує роль лише менеджера з освіти – того, хто оцінює знання та дає свій звіт адміністрації школи.

Який алгоритм дій для вчителя та батьків, які прагнуть індивідуального навчання?

Найперше – батьки мають написати заяву на індивідуальне навчання до школи. Окрім цього необхідне посвідчення особи учня, медична довідка № 086-1/о та документ про освіту. Директор школи повинен видати Наказ та погодити його з органами освіти. Учитель спільно з адміністрацією школи складають індивідуальний навчальний план для дитини. Усі ці плани мають за основу ті, які затвердило Міністерство освіти та науки України. Директор затверджує індивідуальне навчання та погоджує письмово з батьками розклад занять, план – і все це не пізніше 2-х тижнів після заяви.

Тобто, за 2 тижні викладач має скласти індивідуальний план навчання, врахувати всі особливості, здібності дитини та побажання батьків. А ще – встигнути погодити цей план із органами освіти. Як ми розуміємо, це доволі мало приємна бюрократична історія. Зате хороша новина в тому, що зробити це – тобто перевести дитину на індивідуальне навчання – можна впродовж року. Головне, аби це сталося за 3 місяці до річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. А от на педагогічний патронаж перевестися можна будь-якої миті.

Минулого разу ми згадували, як вчителю відмовляють в роботі. Якщо у вас виникають будь-які питання стосовно юридичної сторони нової реформи, пишіть нам на Прошколу.

Індивідуальне навчання Освіта Нова

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