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Дівчина закликала Зеленського скасувати ЗНО та отримала підтримку

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У соціальних мережах закликали президента Володимира Зеленського скасувати зовнішнє незалежне тестування, проходження якого потрібно для вступу до вищих навчальних закладів.

Зокрема, на сторінці Зеленського в Instagram під повідомленням, у якому глава держави пропонує українцям ділитися своїми ідеями і проектами, з'явився пост із закликом скасувати ЗНО.

Запис розмістила 15-річна школярка на ім'я Сніжана.

Дівчина закликала Зеленського скасувати ЗНО та отримала підтримку

"Добрий вечір, Володимире! Пропоную вам ухвалити закон про відміну ЗНО, натомість зробити оцінювання в іншій формі (підтримайте лайком, щоб вийшло в топ)", — написала дівчина.

Дівчина закликала Зеленського скасувати ЗНО та отримала підтримку

Пост отримав безліч відгуків і став найпопулярнішим під записом, набравши понад 6 тисяч лайків.

Відзначимо, 23 травня, в день проведення форуму, на якому виступив Зеленський, майбутні абітутурієнти складали ЗНО з української мови та літератури. Всього в тестуванні взяли участь близько 350 тисяч українців.

У мережі вже з'явилися правильні відповіді на питання тестування.

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Кириленко Игорь
Кириленко Игорь
Детский канал для просмотров видео на каникулах https://youtu.be/AShYfKd2fy8
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