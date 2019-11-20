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Дівчина проти хлопця: у Харкові школярі посеред вулиці влаштували жорстоку бійку. Відео

2.5т
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Поблизу школи №13 міста Харкова школярі влаштували жорстоку бійку, а інші діти спостерігали.

Відео оприлюднили в Telegram-каналі "Типовий Харків". Зазначається, що дівчина сама "забила стрілу" своєму однокласнику, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Бійка двох школярів. Хто правий, хто винен вже неважливо, тому що "стрілу забила" дівчина своєму однокласнику", – йдеться в описі.

На відео видно, як дівчина перша вдарила хлопця, після чого він силовим прийомом повалив її на землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школі Запоріжжя учень намагався задушити однокласницю.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Харків
Теги
конфлікт в школі побили школярку скандал в школе побили підлітка
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