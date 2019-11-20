Дівчина проти хлопця: у Харкові школярі посеред вулиці влаштували жорстоку бійку. Відео

Поблизу школи №13 міста Харкова школярі влаштували жорстоку бійку, а інші діти спостерігали.

Відео оприлюднили в Telegram-каналі "Типовий Харків". Зазначається, що дівчина сама "забила стрілу" своєму однокласнику, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Бійка двох школярів. Хто правий, хто винен вже неважливо, тому що "стрілу забила" дівчина своєму однокласнику", – йдеться в описі.

На відео видно, як дівчина перша вдарила хлопця, після чого він силовим прийомом повалив її на землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школі Запоріжжя учень намагався задушити однокласницю.

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