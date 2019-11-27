Дівчата чи хлопці: вчені дослідили, хто краще знає математику

Вчені дослідили, що немає гендерних відмінностей у мозку, коли йдеться про здібність до математики.

Дослідники розглядали МРТ-сканування мозку 104 молодих людей у ​​віці від 3 до 10 років (55 дівчат та 49 хлопців) під час перегляду відеороликів на основні математичні теми, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Scince Alert.

"Ми бачимо, що дитячі мізки функціонують однаково незалежно від їх статі, тому, сподіваємось, ми зможемо змінити очікування від того, чого діти можуть досягти в математиці", – розповіла нейрознавець Джессіка Кантлон з університету Карнегі Меллона (КМУ).

На додаток до цього, дослідники також використовували математичний тест для 97 дітей віком від 3 до 8 років (50 дівчат та 47 хлопчиків). Вони виявили, що розбіжностей в здібностях між дівчатками та хлопчиками до математики та зрілості мозку немає.

"Це важливе нагадування про те, що люди більше схожі між собою, ніж різні", – сказала психологиня Алісса Керсі із Чиказького університету.

Дослідники припускають, що економіка може бути фактором, коли хлопці піддаються більшому тиску, ніж дівчата, і вибирають кар'єру з вищою фінансовою винагородою, навіть якщо вони не особливо захоплені цим.

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