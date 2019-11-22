"Дитину взуваю на вулиці!" В Одесі школа заборонила вхід батькам

У школі №81 міста Одеси батькам заборонили заходити до навчального закладу, тому що нещодавно хтось з дорослих обікрав вчительку початкових класів.

Про інцидент повідомила мати першокласниці Катерина Філатова у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, охоронець закриває школу на ключ за розпорядженням адміністрації навчального закладу, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я не можу зайти навіть у фойє п'ять хвилин побути в теплі. Дітей виводять на вулицю, мені дочку доводиться перевзувати на вулиці. Усіх батьків це влаштовує, а я цього не розумію", – поділилася Філатова.

У коментарях під дописом Олена Буйневич, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради, повідомила, що насправді в школі заборонили проводити і перевзувати дитину біля класу.

Школа 81 міста Одеси Думская

"Сьогодні, за словами директора, у фойє школи була маса батьків. Я була в школі декілька днів тому і якраз застала гармидер у фойє. Вирішила, що це свіже рішення і уточнила. Вибачте, але якщо всі батьки будуть вести дитину в клас у школі, де більше 1 000 учнів, ви створите дискомфорт для інших", – додала Буйневич.

Коментар директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Скріншот

Коментар директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах на Київщині в туалетах заборонили папір.

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