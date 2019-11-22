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"Дитину взуваю на вулиці!" В Одесі школа заборонила вхід батькам

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У школі №81 міста Одеси батькам заборонили заходити до навчального закладу, тому що нещодавно хтось з дорослих обікрав вчительку початкових класів.

Про інцидент повідомила мати першокласниці Катерина Філатова у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, охоронець закриває школу на ключ за розпорядженням адміністрації навчального закладу, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я не можу зайти навіть у фойє п'ять хвилин побути в теплі. Дітей виводять на вулицю, мені дочку доводиться перевзувати на вулиці. Усіх батьків це влаштовує, а я цього не розумію", – поділилася Філатова.

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У коментарях під дописом Олена Буйневич, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради, повідомила, що насправді в школі заборонили проводити і перевзувати дитину біля класу.

Школа 81 міста Одеси

Школа 81 міста Одеси

Думская

"Сьогодні, за словами директора, у фойє школи була маса батьків. Я була в школі декілька днів тому і якраз застала гармидер у фойє. Вирішила, що це свіже рішення і уточнила. Вибачте, але якщо всі батьки будуть вести дитину в клас у школі, де більше 1 000 учнів, ви створите дискомфорт для інших", – додала Буйневич.

Коментар директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Коментар директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Скріншот

Коментар директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Коментар директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Скріншот

"Дитину взуваю на вулиці!" В Одесі школа заборонила вхід батькам

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах на Київщині в туалетах заборонили папір.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
конфлікт в школі скандал в школе новини Одеси
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