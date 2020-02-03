"Дитинство під свист куль": фото зі школи в Мар'їнці розчулило мережу

У мережі оприлюднили фото школи-інтернату в Мар'їнці (Донецька область), яке розчулило користувачів.

На кадрі зображена шкільна дошка, на якій написано "Вибачте". Знімок розмістили на сторінці "Повернись живим" у Facebook, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Цей населений пункт не зникає зі зведень ООС. Тут, зокрема, "працюють" ворожі снайпери, які стріляють по цивільних. Так влаштована війна на Донбасі: поки одні вбивають та нищать чужі життя, інші – переймаються, що дитинство чиїхось дітей проходить під свист куль та мін", – йдеться у повідомленні.

Школа-інтернат у Мар'їнці Фото: Назар Ільницький, Фонд "Повернись живим" у Facebook

Слід зазначити, що будівля розташована впритул до лінії зіткнення у закритій зоні. Користувачі мережі почали коментувати пост і наголошувати на тому, що знімок розчулив їх.

"Це біль матерів, сльози дружин, туга дітей за батьками, втрати рідних, знищені та розбиті життя", "Бережіть себе, наші рідні захисники", "Дякую захисникам, повертайтеся живими і здоровими до своїх домівок і рідних людей", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як терористи хотіли вивезти дітей до Росії з інтернату в Мар'їнці.

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