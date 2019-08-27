Дитина стала жертвою булінгу: що робити батькам

Жертвою булінгу може стати будь-яка дитина, тому батьки повинні бути до цього готові.

Мама Марина Солотова пройшла через цей досвід, її дитину цькували в школі. Як наслідок, жінка виробила алгоритм дій для батьків у випадку, якщо їхні діти стануть жертвами булінгу, пише mama.ru.

"Щиро раджу проговорити можливість таких ситуацій з дітьми. Пояснити небезпеку. Вселити, що перше їхня дія в разі загроз – повідомити про це батькам. Це найважливіше! Поясніть дітям, що хвороби і неприємності батьків – не привід для того, щоб не ділитися своїми неприємностями! Що в ситуації небезпеки тільки дорослий може прийняти правильне, зважене рішення", – зазначила Солотова.

Також слід окреслити коло людей, до яких можна звернутися за допомогою, якщо з якихось причин не виходить це зробити з батьками. Це можуть бути старші брати і сестри, старші діти подруг, яких ваші діти знають з дитинства.

Варто переконати дитину в тому, що в будь-якому випадку діяти треба за законом, а не за поняттями. Той, хто діє за законом, завжди у виграші. Небажано розмовляти з законними представниками без свідків.

Булінг Уніан

"Якщо виникає ситуація загрози, потрібно негайно вживати заходів по її усуненню! В ту ж хвилину! Не можна чекати, що саме розсмокчеться. Не можна розмовляти з іншими дітьми під час відсутності законних представників. У вас немає завдання виховати чужу дитину, у вас є завдання захистити свою", – наголосила Солотова.

Важливо пояснити дітям, що відповідальність за подібні вчинки неминуче настане. Якщо немає 14, її будуть нести батьки.

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