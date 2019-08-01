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Дитина соромиться носити окуляри: що робити батькам

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Якщо зір слабкий, то окуляри дитині потрібно носити обов'язково. Це питання здоров'я, і ​батькам потрібно бути наполегливими та дізнатись, у чому причина сорому.

Як пише "Мел", варто звернутися до дитячого психолога. Фахівець помітить проблеми, на які не звертають уваги батьки.

"Можливо, дитину дражнять за будь-яку іншу особливість. Вона не хоче демонструвати кривдникам ще одну слабкість і давати привід для насмішок. Може бути, що дитина в собі не дуже впевнена", – йдеться в повідомленні.

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Також варто дозволити дитині самій обрати окуляри, які їй подобаються. Можливо, вона тому і відмовляється, що їй не подобається оправа, яку вибрали батьки.

Якщо дитина маленька, можна поговорити про окуляри в ігровій формі. Можна пофантазувати з дитиною, яку суперсилу дають їй окуляри. Наприклад, гострий зір або здатність читати думки інших людей.

Якщо підліток відмовляється носити окуляри і йому не протипоказані лінзи, то можна зупинитись на останньому варіанті.

Дитина

Дитина

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше педагог розповідала, як оцінки в школі впливають на мотивацію дитини.

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Тема
Батьки і діти
Тег
діти
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