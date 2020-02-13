Дитина нічого не розуміла: тренер-збоченець місяцями чіплявся до першокласниці

В Уфі (Росія) затримали тренера секції зі східних єдиноборств, який чотири місяці чіплявся до своєї підопічної-першокласниці.

Як повідомило видання "КП-Уфа", збоченець працював тренером в одному з дитячих центрів міста. Чоловік здійснював над дівчинкою насильницькі дії сексуального характеру чотири місяці, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Батьки нічого не підозрювали, коли віддали свою дочку в гурток. Швидше за все постраждала дівчинка навіть не розуміла, що насправді з нею робить збоченець. Дізнавшись про те, що трапилося, мама школярки негайно звернулася в поліцію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тренера затримали. У розмові з правоохоронцями чоловік в усьому зізнався.

Тренер-збоченець місяцями чіплявся до першокласниці Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії прибиральниця зайнялася сексом з двома вихованцями інтернату.

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