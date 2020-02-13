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Дитина нічого не розуміла: тренер-збоченець місяцями чіплявся до першокласниці

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В Уфі (Росія) затримали тренера секції зі східних єдиноборств, який чотири місяці чіплявся до своєї підопічної-першокласниці.

Як повідомило видання "КП-Уфа", збоченець працював тренером в одному з дитячих центрів міста. Чоловік здійснював над дівчинкою насильницькі дії сексуального характеру чотири місяці, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Батьки нічого не підозрювали, коли віддали свою дочку в гурток. Швидше за все постраждала дівчинка навіть не розуміла, що насправді з нею робить збоченець. Дізнавшись про те, що трапилося, мама школярки негайно звернулася в поліцію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тренера затримали. У розмові з правоохоронцями чоловік в усьому зізнався.

Тренер-збоченець місяцями чіплявся до першокласниці

Тренер-збоченець місяцями чіплявся до першокласниці

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії прибиральниця зайнялася сексом з двома вихованцями інтернату.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Уфа
Теги
Новини Росії дитина сексуальне насильство скандал в школе
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Really? А ка-ца-пы всю неделю изощрялись по поводу украинских педофилов. Оказывается и у них такая проблема присутствуют. Потом почитал ка-ца-пе-йс-кие источники - точно присутствует. "2,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ В ГОД ПОГИБАЮТ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИИ. ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ РЕГУЛЯРНО ИЗБИВАЮТ РОДИТЕЛИ (https://mosaica.ru/news/2016/07/21/nasilie-nad-detmi-v-rossii-kto-vinovat-i-gde-iskat-zashchitu#hcq=2zzKnQr). В 2016 году в России зарегистрировано 3261 случай сексуального насилия над ребёнком. Ка-ца-пы, вытаскивайте бревна из своих бенек и парьтесь о чужих соринках.
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