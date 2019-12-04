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Дитина не хоче їсти в дитсадку: батькам розповіли, як вирішити проблему

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Причиною відмови малюка від їжі може стати хвороба, відсутність апетиту або сезонні закономірності. Тому батькам варто не бідкатися, а почати вивчати проблему.

Буває, що малюк всією своєю поведінкою демонструє готовність поїсти: охоче вмощується за стіл, але безпосередньо після початку процесу поглинання їжі починає вередувати і відмовлятися від їжі. Або дитина хоче, але не може їсти. Причиною тому може бути якась хвороба – у цьому випадку треба звернутися за медичною допомогою, пише Наша мама.

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Іншою проблемою може бути відсутність апетиту. Це не пов'язано з хворобою. Дитина просто не хоче їсти або дуже мало їсть.

Потрібно пам'ятати, що потреба в їжі у кожної дитини індивідуальна. Інший фактор, що впливає на апетит, – інтенсивність росту, який залежить від генетичних особливостей людини.

"Існують і сезонні закономірності. Взимку, як правило, малюки ростуть повільніше, ніж влітку. Тому хочуть їсти не так багато. Ну і варто враховувати рівень енерговитрат малюка. Чим більше дитина витрачає енергії, тим краще їсть", – йдеться в повідомленні.

Дитина не хоче їсти в дитсадку: батькам розповіли, як вирішити проблему

Дитина не хоче їсти в дитсадку: батькам розповіли, як вирішити проблему

20 хвилин

Як повідомляв OBOZREVATEL, як допомогти дитині побороти страх виступу в дитсадку чи школі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Теги
діти дитячий садок харчування
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