Дитина не хоче їсти в дитсадку: батькам розповіли, як вирішити проблему

Причиною відмови малюка від їжі може стати хвороба, відсутність апетиту або сезонні закономірності. Тому батькам варто не бідкатися, а почати вивчати проблему.

Буває, що малюк всією своєю поведінкою демонструє готовність поїсти: охоче вмощується за стіл, але безпосередньо після початку процесу поглинання їжі починає вередувати і відмовлятися від їжі. Або дитина хоче, але не може їсти. Причиною тому може бути якась хвороба – у цьому випадку треба звернутися за медичною допомогою, пише Наша мама.

Іншою проблемою може бути відсутність апетиту. Це не пов'язано з хворобою. Дитина просто не хоче їсти або дуже мало їсть.

Потрібно пам'ятати, що потреба в їжі у кожної дитини індивідуальна. Інший фактор, що впливає на апетит, – інтенсивність росту, який залежить від генетичних особливостей людини.

"Існують і сезонні закономірності. Взимку, як правило, малюки ростуть повільніше, ніж влітку. Тому хочуть їсти не так багато. Ну і варто враховувати рівень енерговитрат малюка. Чим більше дитина витрачає енергії, тим краще їсть", – йдеться в повідомленні.

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