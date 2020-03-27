Часто діти думають, що карантин – це канікули і можливість відпочити від навчання. Але вони помиляються. Адже інколи дистанційне навчання дає набагато більше результатів, якщо докласти зусиль.

Діти навіть не можуть замислитися, що може статися, якщо постійно уникати домашніх завдань, лінуватися і покласти відповідальність на плечі іншого. Коли батьки, вчителі, не можуть достукатися до школярів, тоді в нагоді може стати короткометражний мультфільм "Легке життя" (The Easy Life), (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Дитина лінується навчатися: названо мультфільм, який все їй пояснить Nochdobra.com

У ньому розповідається, як одній маленькій дівчинці пощастило, що всі домашні завдання за неї виконує маленька дерев'яна лялечка. Але безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Дівчинку спіткала складна життєва ситуація.

Відеоролик можна демонструвати як під час сімейного перегляду вдома, так і на виховних годинах у школі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в мультфільмі Pixar "Уперед" з'явився перший ЛГБТ-персонаж.

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