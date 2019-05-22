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Дитина кинула школу заради кіберспорту і розбагатіла

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Хлопчик кинув школу, щоб стати професійним геймером і за три місяці вже заробив 25 тисяч фунтів стерлінгів.

Тепер 15-річний Бенджі Фіш бере участь в геймерскому турнірі Fortnite, в якому команди борються за призовий фонд у 23 мільйони фунтів стерлінгів готівкою.

На даний момент він вже гарантував собі 50 тисяч фунтів стерлінгів, пройшовши кваліфікацію в турнірі Fortnite World Cup, але подальша вдала участь збільшить його дохід.

Загальний призовий фонд Fortnite World Cup становить 23 мільйони фунтів стерлінгів.

Бенджі братиме участь у змаганнях в Нью-Йорку в липні цього року, заради них йому довелося кинути школу. Таке рішення підтримала його мати Енн, яка виступає в якості його менеджера, повідомляє Mirror.

Бенджі Фіш

Бенджі Фіш

У підлітка-геймера понад 150 тисяч пыдписникыв на YouTube і майже 120 тисяч фоловерів на Twitch.

"Моя мама спочатку не вірила, що у мене все вийде, поки я не розбудив її серед ночі, щоб сказати, що виграв 10 тисяч фунтів стерлінгів в онлайн-турнірі з кращими гравцями Європи", - сказав хлопчик.

"Саме тоді все почало набирати обертів, і я отримав статус професіонала в NRG eSports - одній з кращих команд кіберспорту. До цього моменту я втомлювався, і ходячи в школу, і граючи в Fortnite до самого ранку сім днів на тиждень", - додав хлопчик .

Бенджі додав, що він часто засинав на уроках, і після того, як він в грі заробив 10 тисяч фунтів, його вчителі не могли в це повірити.

Викладач музики містер Сміт жартував, що підліток заробляє більше, ніж більшість співробітників школи.

Хлопчик грався в Call of Duty на Xbox з семи років після того, як його старший брат Чарльз навчив його, але за останній рік він став одним з кращих гравців в Fortnite в світі.

Його мати запропонувала йому перейти на домашнє навчання в кінці пасхального семестру, і тепер Бенджі каже, що він грає до 4 години ранку, а прокидається о 2 годині дня, щоб зосередитися на своїй кар'єрі в кіберспорті.

Бенджі отримав право брати участь в одиночних фіналах і в фіналах дуетів, які в разі перемоги принесуть йому близько 4 мілліонв фунтів стерлінгів.

Він сказав, що якщо переможе, то купить будинок для себе і своєї матері.

Батько Бенджі помер після тривалої боротьби з раком, коли хлопчику було всього вісім місяців, залишивши сім'ю без засобів до існування, матері довелося знімати житло.

Гра Fortnite була розроблена компанією Epic Games і випущена в 2017 році.

Вона має три різних режиму - Fortnite: Save the World, Fortnite Battle Royale і Fortnite Creative.

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