Діти закричали: іспанська вчителька прийшла до школи в купальнику

Іспанська вчителька Вероніка Дуке з Аліканте прийшла на урок природознавства в купальнику, на якому зображені м'язи і внутрішні органи людини.

Костюм педагогиня виявила випадково в мережі у розділі "Купальники". За її словами, дітям важко уявити тривимірні об'єкти, тому вона вигадала показати будову людського тіла на собі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Lavanguardia (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Діти закричали від несподіванки, коли побачили вчительку в білому халаті, а потім – купальнику.

Зазначається, що Дуке не вперше приходить на роботу в незвичайному костюмі: раніше вона перетворювалася в середньовічну жінку, жительку Стародавньої Греції, Єгипту та пірата.

Іспанська вчителька прийшла до школи в купальнику lavanguardia

Іспанська вчителька прийшла до школи в купальнику lavanguardia

Як повідомляв OBOZREVATEL, "вчителька року" зайнялась оральним сексом з учнем і здалася поліції.

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