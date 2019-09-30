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Діти забули, як виглядає м'ясо: під Києвом школа потрапила в скандал

1.5т Читати матеріал російською

Святопетрівська ЗОШ (Київська область) потрапила в скандал через те, що в школу давно не завозять продукти, тому дітей нічим годувати.

Про інцидент повідомила мама одного зі школярів у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS". Коли жінка прийшла в їдальню навчального закладу, то побачила шефкухарку, яка не знала, чим годувати наступного дня дітей.

Директор школи знає про проблему, проте вплинути на постачальників, які мають завозити продукти, не міг.

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"На тарілці лежала столова ложка рису і маленький шматочок рибки. Навіть хліба не було. Шефкухарка каже, що діти забули, як виглядає м'ясо", – розповіла користувачка Оленька Біленька.

Зазначається, що постачальник миттєво відреагував на пост у соцмережі, й продукти вже завезені до навчального закладу.

Діти забули, як виглядає м'ясо: під Києвом школа потрапила в скандал

Скріншот

Їдальня

Їдальня

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт в школі діти
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Валевич Борис
Валевич Борис
Тогда директору нужно вручить лопату и отпустить с Богом в народное хозяйство - раз не умеет решать проблемы в соответствии с должностью
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филипп филипыч
филипп филипыч
какое мясо? все деньги пускать пули и на отпор агрессору! майдановцы, правильно?
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