Діти забули, як виглядає м'ясо: під Києвом школа потрапила в скандал

Святопетрівська ЗОШ (Київська область) потрапила в скандал через те, що в школу давно не завозять продукти, тому дітей нічим годувати.

Про інцидент повідомила мама одного зі школярів у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS". Коли жінка прийшла в їдальню навчального закладу, то побачила шефкухарку, яка не знала, чим годувати наступного дня дітей.

Директор школи знає про проблему, проте вплинути на постачальників, які мають завозити продукти, не міг.

"На тарілці лежала столова ложка рису і маленький шматочок рибки. Навіть хліба не було. Шефкухарка каже, що діти забули, як виглядає м'ясо", – розповіла користувачка Оленька Біленька.

Зазначається, що постачальник миттєво відреагував на пост у соцмережі, й продукти вже завезені до навчального закладу.

Скріншот

Їдальня BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця.

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