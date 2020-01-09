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"Діти вже спробували!" В Запоріжжі поширили фейк про наркотики у школах

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У Запоріжжі серед батьків учнів поширили фейк про наркотики у вигляді цукерок, які розповсюджують у школах міста, зокрема Шевченківського району.

Одна з мам опублікувала фейкову інформацію у чаті у Viber, де присутні батьки вихованців дитсадка в Запоріжжі. За її словами, повідомлення передала вчителька школи Шевченківського району, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "ВВ".

Викладачка розповіла, що невідомі розповсюджують синтетичний наркотик під виглядом цукерок, пригощаючи дітей в різних школах міста.

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"У цих цукерках знаходиться дешевий синтетичний китайський наркотик. Сьогодні в нашій школі знайшли цілий пакет ось з цим наркотиком. Деякі діти з п'ятого класу вже встигли це спробувати. Після другого вживання дитина стає залежним від нього. Основний ефект триває хвилин 15-20, але потім дитина поводиться не зовсім адекватно", – написала жінка в чаті.

У поліції Запорізької області повідомили, що правоохоронцям не надходили подібні заяви. При цьому повідомлення продовжує "гуляти" батьківськими групами, лякаючи людей. У поліції зазначили, що з'ясують ситуацію.

В Запоріжжі поширили фейк про наркотики в школах

В Запоріжжі поширили фейк про наркотики в школах

1news.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше схожий фейк про небезпечні накротики в школі запустили в Одесі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
діти скандал в школе наркотики фейки
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по поведению большинство жителей Украины его уже попробовало.
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