Діти в паніці! На Львівщині колишній зек намагався викрасти дівчинку зі школи

У Буську (Львівська область) колишній зек намагався викрасти зі школи ученицю ЗОШ №1.
Як повідомили на сторінці у Facebook "Буськ онлайн", інцидент трапився під час занять фізкультурою, що відбувалися на стадіоні навчального закладу, пише OBOZREVATEL.
"До учнів підійшов невідомий і попросив покликати одну зі школярок, бо він хотів її забрати з уроків додому. Вчитель запитав дитину, чи знайома їй ця особа. Дівчинка його не знала, і навіть сам чоловік не знав, кого він шукав", – йдеться в повідомленні.
Вчитель відправив наляканих дітей до школи. А незнайомець виявився колишнім зеком.
На місце події викликали поліцію, а батьки учениці написали заяву. Також зазначається, що після інциденту діти повернулися додому перелякані й бояться йти до школи.
У коментарях під постом користувачі соцмережі розповіли про схожі випадки зі свого життя й наголосили на тому, що в навчальному закладі потрібно встановити відеонагляд.
"Мені дитина розказала, що після уроків на території школи незнайомий розпитував, як її звати та кликав з собою, вона налякалася і втекла до школи", Чому б не встановити відеонагляд?", "Потрібна охорона, яку будуть проплачувати батьки", – написали в коментарях.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця АТО викрала немовля під Києвом.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".