Діти в паніці! На Львівщині колишній зек намагався викрасти дівчинку зі школи

У Буську (Львівська область) колишній зек намагався викрасти зі школи ученицю ЗОШ №1.

Як повідомили на сторінці у Facebook "Буськ онлайн", інцидент трапився під час занять фізкультурою, що відбувалися на стадіоні навчального закладу, пише OBOZREVATEL.

"До учнів підійшов невідомий і попросив покликати одну зі школярок, бо він хотів її забрати з уроків додому. Вчитель запитав дитину, чи знайома їй ця особа. Дівчинка його не знала, і навіть сам чоловік не знав, кого він шукав", – йдеться в повідомленні.

Вчитель відправив наляканих дітей до школи. А незнайомець виявився колишнім зеком.

На місце події викликали поліцію, а батьки учениці написали заяву. Також зазначається, що після інциденту діти повернулися додому перелякані й бояться йти до школи.

У коментарях під постом користувачі соцмережі розповіли про схожі випадки зі свого життя й наголосили на тому, що в навчальному закладі потрібно встановити відеонагляд.

"Мені дитина розказала, що після уроків на території школи незнайомий розпитував, як її звати та кликав з собою, вона налякалася і втекла до школи", Чому б не встановити відеонагляд?", "Потрібна охорона, яку будуть проплачувати батьки", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

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