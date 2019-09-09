"Діти в небезпеці!" На Тернопільщині батьки школярів погрожують влаштувати "бойкот"

Батьки ЗОШ №4 міста Кременець, що на Тернопільщині, збираються перекривати дорогу, якщо їхня вимога щодо облаштування пішохідного переходу біля навчального закладу залишатиметься без уваги.

Про це повідомила місцева жителька Євгенія Стрижак у Facebook-спільноті "Типовий Кременець". За її словами, на дорозі, де активний автомобільний рух, практично не видно "зебри". Тому батьки переживають за життя власних дітей (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дорога державного значення, а якого значення наші діти? Щодня учні ЗОШ №4 змушені піддавати своє життя небезпеці, переходячи дорогу без горизонтальної дорожньої розмітки, а саме пішохідного переходу. Знак є. Але фури, які "летять", навряд чи його помічають", – наголосила Стрижак.

У відповідь на лист від школи Укравтодор надав роз’яснення, що розмітка буде нанесена в період будівельного сезону 2019 року.

"Ремонт чи то ще не почався, чи то вже закінчився. Вертикальну розмітку нанесли, а от про пішохідну зону наче забули", – зазначила Стрижак.

Проте кременчани зупинятись не збираються і обіцяють перекрити дорогу, якщо дорога не буде відповідно облаштована для безпечного руху пішоходів.

Дорога біля ЗОШ №4 Facebook Євгенія Стрижак

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині вчителі перекривали дорогу.

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