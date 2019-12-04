Діти в Британії вважають, що корови відкладають яйця: проведено опитування

Опитування показало, що кожна третя британська дитина в початковій школі думає, що корови відкладають яйця.
Як пише Daily Mail, благодійна фірма "Школа кулінарів та кухонних приладів" опитала 1000 учнів віком від 6 до 11 років. Також наголошується, що в середньому троє з десяти дітей не знали, що тунець – це риба, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
Ще одне опитування, проведене Британським фондом в 2017 році, продемонструвало, що кожна третя дитина думає, що сир вирощується за допомогою рослин.
Експерти заявили, що діти в країні не мають достатніх знань про те, звідки беруться продукти харчування.
Корови відкладають яйця: британські діти відповіли на цікаві питання
Агропромышленный вестник
Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі відмінності навчання у вишах Британії та України.
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