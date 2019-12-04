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Діти в Британії вважають, що корови відкладають яйця: проведено опитування

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Опитування показало, що кожна третя британська дитина в початковій школі думає, що корови відкладають яйця.

Як пише Daily Mail, благодійна фірма "Школа кулінарів та кухонних приладів" опитала 1000 учнів віком від 6 до 11 років. Також наголошується, що в середньому троє з десяти дітей не знали, що тунець – це риба, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Ще одне опитування, проведене Британським фондом в 2017 році, продемонструвало, що кожна третя дитина думає, що сир вирощується за допомогою рослин.

Експерти заявили, що діти в країні не мають достатніх знань про те, звідки беруться продукти харчування.

Корови відкладають яйця: британські діти відповіли на цікаві питання

Корови відкладають яйця: британські діти відповіли на цікаві питання

Агропромышленный вестник

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі відмінності навчання у вишах Британії та України.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа цікаво школярам
Місце
Великобританія
Теги
діти школа опрос
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