Діти сплять по черзі: на Прикарпатті забили на сполох через жахливі умови в дитсадку

У селі Брустурів Івано-Франківської області дошкільнята і першокласники змушені навчатися в старій сільській хаті через брак приміщень.

У трьох невеличких кімнатах перебувають 30 малюків і 19 першокласників. У будинку немає ані окремих спалень, ані спортивного чи музичного залів, пише OBOZREVATEL з посиланням на "Експрес" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Загалом маємо 10 спальних місць. На всіх не вистачає, тому дехто з діток не спить узагалі, або кладемо на одне ліжечко двох. Тут – моє робоче місце, а ще медсестри і завгоспа. Також мусимо частково використовувати цю площу для зберігання продуктів, бо складського приміщення у нас нема", – розповіла завідувачка Ганна Старікова, показуючи одне з приміщень, де граються дошкільнята.

Молодшій дошкільній групі дістався найпросторіший кабінет з усіх. З одного боку ігрова, а з протилежного – спальня. Кімната прохідна, тому першокласники, збираючись додому, мішають меншим спати. А школярам під час уроків заважає гомін дітей, які тут граються.

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"У нас є 11 класів, де загалом навчається 46 учнів. Але школа – у пристосованому приміщенні, й нам катастрофічно бракує місця. Тому першокласники змушені постійно мігрувати. Якийсь час розміщували їх у приміщенні сільської ради, потім – у садочку", – пояснила Ганна Миклащук, директорка місцевої школи.

Дмитро Бербеничук, голова Космацької ОТГ, до складу якої входить Брустурів, зазначив: громада за рівнем власних доходів в області пасе задніх, бо на її території немає підприємств, заводів чи фабрик. І проблеми з дитсадками, школами та іншими соціальними об’єктами вирішити коштом інфраструктурної субвенції неможливо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома причина маосового закриття шкіл в Україні.

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