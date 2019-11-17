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Діти падають: на Тернопільщині розгорівся скандал через шкільні туалети

2.2т
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У селі Старий Тараж на Тернопільщині розгорівся скандал навколо туалетів для школярів.

Як сказано в сюжеті ТСН, через місцевих чиновників діти користуються "не унітазами, а смердючими отворами".

Школярі намагаються і зовсім не заходити в цей туалет. Вони розповіли, що падають там на замерзлій підлозі і гублять мобільні телефони.

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Керівнику управління освіти в області показали кадри з горе-школи, вона пообіцяла внести її в список навчальних закладів, які потребують термінової добудови.

Однак представник громади Андрій Чубик заявив, що двічі подавали проект на розгляд, але "не потрапили в список, тому що не набрали потрібної кількості балів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах на Київщині в туалетах заборонили папір. Його навмисне не видають дітям, щоб нібито не забивати труби.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Тернопіль
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Такое встретишь не только на Де.рьм.опольщине, по всей Украине в сельских школах именно ТАКИЕ туалеты! Показательно, но в комментах почти нет ни одного май,дан.опит.ека. ))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха! Прежде чем упрекать Россию, посмотритесь в зеркало, селюки европейские.
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Он Алекс
Он Алекс
Не уподобляйтесь россиянам, это позорно Тернопольчане... Украина не Россия,где не только грязная уборная в школе, а зачастую она на улице с дыркой в земле...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Он Алекс, а здесь не на улице и с дыркой в земле?)))) И представь, такое у вас по всей Вукраине
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Он Алекс, конечно, не уподобляйтесь россиянам, срите прямо в шаровары,как диды в схронах.
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