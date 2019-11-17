Діти падають: на Тернопільщині розгорівся скандал через шкільні туалети

У селі Старий Тараж на Тернопільщині розгорівся скандал навколо туалетів для школярів.

Як сказано в сюжеті ТСН, через місцевих чиновників діти користуються "не унітазами, а смердючими отворами".

Школярі намагаються і зовсім не заходити в цей туалет. Вони розповіли, що падають там на замерзлій підлозі і гублять мобільні телефони.

Керівнику управління освіти в області показали кадри з горе-школи, вона пообіцяла внести її в список навчальних закладів, які потребують термінової добудови.

Однак представник громади Андрій Чубик заявив, що двічі подавали проект на розгляд, але "не потрапили в список, тому що не набрали потрібної кількості балів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах на Київщині в туалетах заборонили папір. Його навмисне не видають дітям, щоб нібито не забивати труби.

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