"Діти ненавидять школу!" Український блогер підірвав мережу постом про навчання

Відомий український блогер Філіп Духлій заявив, що діти ненавидять школу, тому що вона не розвивається, учні не бачать зв'язку між предметами та реальним життям.

Як написав Духлій на Facebook-сторінці, вівень підготовки школярів знижується, діти не мають бажання вчитись, думати і втрачають інтерес до школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сучасний світ дає дітям безліч розваг та інформації. Як ви будете працювати на роботі, яку ви ненавидите і в виконанні якої ви не бачите сенсу? Робити все на відчепись. Так само роблять і діти. Але якщо у дорослих є можливість вибору, зміни роботи, професії, то дитина такої можливості не має і школа перетворюється на в'язницю", – наголосив блогер.

За його словами, ситуацію виправити можна. Потрібно впровадити проєктне навчання (коли практика йде вперед теорії) і відійти від наукового поділу предметів у школі.

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"Дітям не потрібна буде математика, фізика чи історія. А от критичне мислення, логіка, орієнтація на вирішення проблем, креативність – ще й як. І вже тому самому критичному мисленню можна навчати, залучаючи історію, біологію чи математику як інструмент", – пояснив Духлій.

На його думку, такі зміни не відбудуться в українській школі. Повстануть викладачі, керівники безлічі освітніх установ, батьки злякаються, що діти не отримають "загальний розвиток".

"Буде ще більше обов'язкових ЗНО, контрольних, мунштри примусу та бідкання, що діти деградують. Педагогічні виші ще більше впадуть в прохідному балі ЗНО. А діти ще більше будуть ненавидіти школу і все менше у них буде бажання вчитись і все більше – дивитись Youtube", – додав блогер.

Користувачі соцмережі почали активно обговорювати проблему. Деякі батьки зазначали, що діти люблять вивчати теми, які в школі не піднімаються, а шкільні предмети їм нецікаві. Дехто зауважив, що закордоном у школах впроваджено проєктне навчання, і діти залишаються задоволені.

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Скріншоти коментарів

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