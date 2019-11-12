Діти не свині! У Чернівцях батьки школярів зав'язали очі і влаштували страйк

У Чернівцях батьки учнів школи №4 влаштували страйк, тому що в їдальні навчального закладу не було ремонту 50 років. Умови, в яких харчуються діти та готують їжу, просто жахливі.

Обурені люди зав’язали очі чорними пов’язками та одягнули навушники, показуючи таким чином, що міська влада їх не бачить і не чує, пише OBOZREVATEL з посиланням на АСС (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Щороку перед тим, як мають приймати школу, нам просто кажуть, грошей немає, підмалюйте, пофарбуйте за свій рахунок. Батьки не можуть постійно утримувати у належному стані цю школу", – розповіла Катерина Борсук, керівник ГО "Рідна школа".

Після акції на вулиці протестувальники перейшли в актову залу школи, де зустрілися з міськими чиновниками.

У Чернівцях батьки школярів зав'язали очі і влаштували страйк АСС

Як повідомив Олександр Паскар, заступник чернівецького міського голови, мер Олексій Каспрук уже викликав представників фінансового управління і дав їм доручення знайти не менше ніж півтора мільйона гривень на ремонт шкільної їдальні у ЗОШ №4.

Як розповів Іван Тивоняк, директор чернівецької ЗОШ №4, торік гроші були виділені лише на поточні ремонти у школі. Тож за 80 тисяч гривень, які отримав навчальний заклад, відремонтували шкільні туалети.

У Чернівцях батьки школярів зав'язали очі і влаштували страйк АСС

У Чернівцях батьки школярів зав'язали очі і влаштували страйк АСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві тисячі освітян вийшли на мітинг проти 40-годинного робочого тижня.

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